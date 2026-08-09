Dos personas murieron en accidentes de tránsito en vías del Tolima

Ibagué

Las autoridades de tránsito del Tolima confirmaron que durante el puente festivo se registró el deceso de dos personas en accidentes que se registraron en la vía Ibagué – El Espinal e Ibagué – Rovira en los que se vieron involucrados vehículos de carga y motocicletas.

En el primer caso se registró el deceso de un motociclista identificado como Yeison Londoño Alvarado, persona que se movilizaba en motocicleta en la vía Ibagué – Rovira cuando a la altura de la vereda El Salitre se estrelló contra un vehículo tipo turbo.

Aunque Londoño Alvarado logró ser trasladado a la clínica Avidanti de Ibagué, murió producto de las lesiones cuando recibía atención médica en este centro asistencial. Las autoridades no ha confirmado las causas del siniestro vial.

Por otra parte, falleció el conductor de un vehículo tipo turbo de placas SUD 807 al estrellarse contra la parte trasera de un tractocamión en el punto conocido como las banderas entre los corregimientos de Gualanday y Chicoral en la vía que conecta a Ibagué con el municipio de El Espinal. Las autoridades investigan las causas del siniestro vial.

En la última semana solo en Ibagué perecieron tres personas en accidentes de tránsito en siniestros viales que se registraron en el sector de Picaleña, Buenos Aires y la variante. El aumento de decesos de personas en las vías de la capital del Tolima preocupa a las autoridades de tránsito.