Un hombre muerto y varias personas lesionadas deja un hecho de intolerancia en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó el deceso de una persona en calle 24 con carrera Tercera en medio de un hecho de intolerancia.

“Este hecho dejó como resultado una persona fallecida, dos personas lesionadas y una persona capturada en medio de estos hechos de intolerancia ocurridos en la madrugada del domingo 9 de agosto”, dijo el coronel, Edgar López.

Según la información recolectada en el lugar de los hechos, las personas involucradas se encontraban departiendo en el sector cuando se registró una confrontación con otros sujetos dejando el desenlace fatal.

“La riña se registra con armas cortopunzantes y como consecuencia de la confrontación un hombre de 63 años resultó lesionado con arma cortopunzante y posteriormente debido a la gravedad de las heridas falleció”, resaltó el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la persona que perdió la vida presenta anotaciones judiciales en calidad de indiciado por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y acto sexual violento.

Dos personas más que se vieron involucrados en la pelea fueron trasladados a un centro asistencial donde recibieron atención médica. Durante el procedimiento policial fue capturado un hombre de 23 años que estuvo involucrado en los hechos y resultó herido. Según información de las autoridades registra anotaciones judiciales por hurto y lesiones personales.