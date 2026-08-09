Gustavo Bolívar y César Pachón chocan por denuncias en la ADR: “Por eso perdimos la presidencia”

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Una nueva controversia se abrió alrededor de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), luego de que Gustavo Bolívar cuestionara las actuaciones denunciadas en la entidad en las que se señala al presidente César Augusto Pachón, de adelantar una feria de contratación espress.

La discusión comenzó después de que Bolívar expresara su rechazo a los hechos que se estarían presentando en la ADR y cuestionara a quienes, según él, podrían terminar afectando los logros del Gobierno de Gustavo Petro.

“Estas cosas me avergüenzan, profundamente. Progresistas que con actos así borran de tajo los grandes logros del Gobierno. Si esto sucedió, bajo ninguna circunstancia se puede justificar ni aceptar”, afirmó Bolívar.

Las declaraciones provocaron una respuesta directa de Pachón, quien cuestionó que Bolívar respaldara los señalamientos del nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangón sin que, según él, existieran pruebas de que hubiera cometido alguna irregularidad.

“Un compañero como Gustavo Bolívar, ¿cómo le ocurre, entonces, respaldar las palabras del ministro y hacerme a mí a un lado y decir al país, entonces, que yo soy una mentira?”, reclamó Pachón.

El director de la ADR también le pidió al exdirector del Departamento de Prosperidad Social respetar su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

“Hasta que la ley no diga este hizo tal cosa, pues uno tiene derecho a su defensa, a su inocencia”, sostuvo Pachón.

El funcionario además cuestionó lo que considera una falta de solidaridad dentro del sector político que respaldó al Gobierno Petro y relacionó esas diferencias con la derrota de la pasada campaña presidencial.

“Gustavo Bolívar, así no son las cosas, hermano. Aquí hay que trabajar y hay que respaldarnos unos a otros”, afirmó.

Según Pachón, la decisión de habilitar el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo tuvo como objetivo garantizar la continuidad de las labores de la ADR y atender asuntos relacionados con riesgos, mercadeo y proyectos productivos.

“Yo estoy trabajando en la misionalidad de la agencia. Hoy estoy en la legalidad. Hoy legalmente soy el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural”, afirmó.