Gobernadora del Tolima advierte de extorsiones del frente Joaquín González en el municipio de Rovira

Tolima

En su cuenta de X la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, hizo un llamado a la población residente en la vereda La Florida Baja ubicada en el municipio de Rovira a no acceder a las presiones que grupos armados quieren extorsionar en esta zona del departamento.

En el mensaje publicado, aparecen imágenes en las que insurgentes le piden a cada familia un millón de pesos, recursos que deberán entregar el 15 de agosto como una colaboración a su proyecto revolucionario.

“Cordial y revolucionario saludo de las Farc EP, la presente notificación es con el fin de solicitarles nos aporten un millón de pesos por cada familia para la fecha 15 de agosto del presente año, agradecemos su valiosa colaboración”, son algunos apartes de la boleta de citación.

La citación aparece autorizada por un alias ´Eduardo´ y soportada con el nombre de Yesid Arrieta que aparece como responsable de las finanzas del frente Joaquín González.

“Tenemos información sobre citaciones y exigencias extorsivas que estarían llegando a habitantes de distintos sectores rurales de Rovira, por parte de grupos de las disidencias de las FARC”, dijo Adriana Matiz.

Además, aseguró que la comunidad no puede dejarse instrumentalizar por los grupos criminales ni convertirse en vehículo de sus amenazas, órdenes o intereses ilegales. “Ningún campesino, comerciante o familia debe colaborar con quienes pretenden imponer miedo en el territorio”.

Por otra parte, hizo un llamado a la Fuerza Pública para que se refuerce de manera inmediata la presencia, el control territorial y las labores de inteligencia en las zonas rurales donde se ha conocido esta información.

“A los habitantes de Rovira les pedimos confianza en las autoridades: no paguen, no acaten citaciones de grupos ilegales y denuncien cualquier situación que pueda poner en riesgo su seguridad”, puntualizó Adriana Matiz, gobernadora del Tolima.