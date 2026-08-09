Formulan pliego de cargos a docente por presunto acoso sexual a estudiantes en colegio de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Sergio Arango Franco, docente de la Institución Educativa San Isidro de Ibagué, por presuntos actos de acoso sexual contra estudiantes menores de edad, ocurridos en desarrollo de sus funciones como educador.

Según la investigación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, el docente presuntamente dirigió a tres estudiantes expresiones verbales, mensajes y comunicaciones de contenido sexual a través de medios electrónicos.

“Aprovechando la relación de autoridad propia del vínculo docente-estudiante. Para el ente de control, estas conductas, presuntamente ocurridas durante 2023 y 2024, habrían vulnerado la dignidad humana, la libertad e integridad sexual de las menores”, indica la Procuraduría.

Según la información de la entidad de control, con los mensajes presuntamente enviados por educador Sergio Arango Franco, se habría afectado el derecho de las estudiantes a un entorno educativo seguro y libre de violencias

Finalmente, la Procuraduría Provincial de Ibagué calificó provisionalmente la conducta atribuida al docente como falta gravísima cometida con dolo, dentro del proceso disciplinario que adelanta por estos hechos.