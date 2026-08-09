Fuertes combates entre el Ejército y las disidencias generan temor en zona rural de El Tambo, Cauca

El Tambo, Cauca. Los fuertes combates entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc generaron temor y zozobra entre las comunidades rurales de El Tambo, donde varias familias se refugiaron en sus viviendas mientras se desarrollan las operaciones militares.

Los enfrentamientos se concentran en la vereda El Recuerdo, zona rural de El Tambo, en límites con el municipio de Cajibío, donde unidades militares adelantan operaciones contra el grupo armado ilegal al mando de alias “Iván Mordisco”.

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Habitantes de la zona denunciaron que la intensidad de la confrontación afectó el desarrollo de las actividades cotidianas y obligó a las comunidades a adoptar medidas de autoprotección para evitar quedar en medio del fuego cruzado.

“Aquí nos estamos refugiando donde la vecina, estamos con niños, refugiándonos del combate. La gente está reunida en las casas”, relató uno de los habitantes durante los enfrentamientos.

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Desde la base militar ubicada en el cerro Santana, tropas del Ejército Nacional apoyan con fuego de artillería las operaciones que se mantienen en desarrollo en esta zona del occidente del Cauca.

Hasta el momento no se reportan personas heridas o víctimas en medio de los combates. Las autoridades tampoco han entregado un balance oficial sobre posibles capturas o bajas.

Las Fuerzas Militares mantienen las operaciones en esta zona del departamento, mientras las comunidades permanecen en alerta ante la intensidad de los enfrentamientos.

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En esta región del departamento delinquen los frentes Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructuras al mando de alias “Iván Mordisco”.