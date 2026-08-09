En el Huila, autoridades neutralizan depósito ilegal con explosivos y munición

Neiva

Durante la inspección del lugar, el Batallón Energético y Vial, realizo un reconocimiento en la vereda La Tapera, del municipio del Agrado-Huila, y gracias a la Red de Participación Ciudadana, se logro ubicar el depósito ilegal.

Al acudir al lugar, los uniformados localizaron el depósito, en cuyo interior fue encontrado material de guerra que, al parecer, pertenecería a la estructura Hernando González Acosta.

Un equipo especializado en desminado y explosivos, ESDE, de la Novena Brigada adelantó la destrucción controlada del material, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos para neutralizar, artefactos explosivos y municiones, evitando riesgos para la comunidad”, expreso el Brigadier Cesar Suarez, de la Novena Brigada.

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En el depósito fueron encontrados un cilindro, 40 tatucos y 200 cartuchos de munición calibre 5.56, material que podría haber sido utilizado para afectar la seguridad de la población.