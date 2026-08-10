Huila fortalece estrategia para proteger y posicionar el tradicional Sombrero de Pindo huilense

Neiva

Durante una nueva jornada de trabajo realizada en la biblioteca Olegario Rivera, representantes institucionales y productores analizaron los avances del Plan Especial de Salvaguardia. También se revisaron aspectos relacionados con la creación de una marca colectiva y el fortalecimiento de la cadena productiva.

El departamento del Huila avanza en una estrategia orientada a preservar el Sombrero de Pindo, una de las expresiones artesanales más representativas de la región. La iniciativa busca garantizar la continuidad de esta tradición y fortalecer las condiciones para quienes mantienen vivo este oficio. Autoridades, comunidades y artesanos participan en la construcción de nuevas acciones.

Según Liborio Chala, de Nación Pijao, expreso que “la materia prima para la elaboración de los sombreros. Por ello, se plantearon acciones encaminadas a promover prácticas responsables y facilitar el cumplimiento de las normas ambientales. Paralelamente, se busca fortalecer la organización de los artesanos mediante procesos asociativos”.

La participación directa de los artesanos permitirá incorporar sus conocimientos y necesidades en las decisiones. Con esta articulación, el Huila busca convertir la tradición del Pindo en una oportunidad de desarrollo cultural y económico sostenible. Se busca salvaguardar la cadena productiva.