Ejército ubica y neutraliza depósito clandestino de la Segunda Marquetalia en Acevedo, Huila

Neiva

En una operación conjunta desarrollada en zona rural de Acevedo, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 27 Magdalena, lograron localizar y desactivar un depósito clandestino, de elementos explosivos, atribuido al GAO-r Segunda Marquetalia, Comisión Óscar Mondragón.

El hallazgo se produjo en la vereda Montosa, luego de labores de inteligencia militar que permitieron establecer el sitio donde la estructura armada ocultaba material destinado, presuntamente, a sus actividades ilegales, utilizadas contra fuerza pública y comunidad.

El General Cesar Augusto Suárez, de la Novena Brigada, afirmo que “en el lugar fueron encontrados siete artefactos explosivos improvisados de alto poder, además de cuatro radios de comunicación tipo escáner, cuatro baterías y dos cargadores para estos equipos”.

La operación representa un golpe a las capacidades de esta organización armada, al impedir el uso del material incautado. Las autoridades anunciaron que mantendrán las acciones de inteligencia y control territorial para fortalecer la seguridad de las comunidades del departamento.