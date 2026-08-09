Capturadas dos mujeres comercializando marihuana en San Cristóbal, Bolívar

Un registro rutinario terminó poniéndoles freno al camino de ‘la Mella’ y ‘la Natalia’. Las dos mujeres fueron capturadas por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de San Cristóbal, norte de Bolívar, luego de que presuntamente les encontraran marihuana durante un procedimiento de control.

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Los hechos se registraron en el casco urbano, exactamente en la calle 17B, vía que conduce hacia la vereda Las Cruces, donde los policías adelantaban actividades de registro a personas y vehículos.

Según el reporte policial, los uniformados requirieron a las dos mujeres y, durante el registro personal, hallaron en su poder una cantidad de marihuana, motivo por el cual procedieron a materializar las capturas.

Las detenidas son conocidas con los alias de ‘la Mella’ y ‘la Natalia’. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, ambas registran anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tras informarles sus derechos como personas capturadas, fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras avanza el proceso para definir su situación judicial.

“Seguimos fortaleciendo los controles en nuestros municipios para combatir el tráfico local de estupefacientes. La información de la comunidad y la presencia permanente de nuestros policías son fundamentales para evitar que estas sustancias lleguen especialmente a nuestros niños, niñas y jóvenes”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Esta vez, el recorrido por la vía a Las Cruces terminó antes de lo esperado para ‘la Mella’ y ‘la Natalia’. Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer su responsabilidad en los hechos, mientras la Policía anunció que mantendrá los registros y patrullajes para cerrarle espacios al tráfico de drogas en San Cristóbal y demás municipios de Bolívar.