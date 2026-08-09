Atacaron a tiros a funcionario del INPEC en Ibagué: autoridades investigan

La tranquilidad de una noche en un billar del barrio Jardín, en Ibagué, se vio interrumpida por varios disparos. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y, según las primeras informaciones, abrieron fuego contra dos personas que se encontraban en el lugar.

Entre los heridos está Hedilbey Durán Serrano, funcionario del Inpec, quien se encontraba acompañado de su hermano al momento del ataque.

De acuerdo con la información preliminar, los dos implicados llegaron en moto hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, habrían sacado un arma de fuego para disparar en repetidas ocasiones.

En medio del ataque, Durán Serrano recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en una de sus piernas. Su hermano también resultó herido tras recibir varios disparos.

Luego de cometer el ataque, los criminales abandonaron rápidamente el lugar y escaparon en la motocicleta en la que se movilizaban.

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Heridos fueron trasladados al hospital

Tras el ataque, los dos hombres fueron auxiliados y trasladados de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.

En el centro asistencial permanecen bajo atención médica, mientras los profesionales de la salud determinan la gravedad de las lesiones y establecen si alguno de los proyectiles afectó órganos vitales.

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Autoridades investigan

Mientras los heridos permanecen en el hospital, las autoridades adelantan las primeras investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables.

Uno de los interrogantes que deberán resolver los investigadores es el motivo del ataque. Además, buscan establecer si la agresión estaría relacionada con la labor de Durán Serrano como funcionario del INPEC.

Por ahora, las autoridades recopilan testimonios y elementos que puedan conducir a la identificación de los sujetos.