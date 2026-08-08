Disidencias de las Farc atacaron la base militar Casa verde en Ataco, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que en la tarde del viernes 7 de agosto se registró un ataque con granadas a la base militar Casa Verde ubicada en el municipio de Ataco, sur del Tolima.

Según se pudo establecer, el ataque fue repelido por soldados de la Sexta Brigada del Ejército Nacional sin dejar personas heridas o daños materiales a la base militar.

Este nuevo ataque se le atribuye también al frente Ismael Ruiz de las Disidencias de las Farc que opera en el sur del Tolima bajo el mando de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’, disidente por el que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $300 millones.

Este insurgente está en la lista de objetivos de alto valor de las fuerzas militares y hace parte de los disidentes a los que el presidente, Abelardo de la Espriella, le dio un ultimátum cuando se realizó el empalme regional en la ciudad de Ibagué.

Ataque con drones en el sur del Tolima

Sobre el mediodía de este viernes 7 de agosto también fue objeto de ataque la base militar del municipio de Planadas en la que utilizaron un mecanismo de drones con los que arrojaron artefactos explosivos sin dejar militares, ni población civil lesionada.

Finalmente, hay que decir que la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró en su cuenta de X que se requiere la instalación de un Batallón de Alta Montaña en el sur del departamento para frenar las intenciones de los grupos armados en esta zona del Tolima.