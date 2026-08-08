Gobernadora del Tolima pide instalar Batallón de Alta Montaña para combatir a las disidencias

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, pidió a través de sus redes sociales al presidente, Abelardo de la Espriella, la instalación de un Batallón de Alta Montaña en el sur del departamento para evitar ataques como los ocurridos el 7 de agosto en las bases militares de los municipios de Planadas y Ataco.

Sobre el mediodía del viernes 7 de agosto las disidencias de las Farc atacaron con drones la base militar del municipio de Planadas, allí lanzaron explosivos que no dejaron ni militares, ni población civil lesionada.

Por otra parte, al caer la tarde del mismo viernes, disidentes de las Farc atacaron con granadas y ráfagas de fusil la base militar del municipio de Ataco, los soldados de la Sexta Brigada del Ejército lograron repeler el hostigamiento que no dejó personas lesionadas.

“Estamos viviendo las inclemencias de estos grupos de disidencias de las Farc en el departamento del Tolima, tuvimos dos atentados, pero estos hechos hay que combatirlos de manera contundente y creo que el presidente ha sido contundente en su discursos en relación a la contundencia con la que trabajará el tema de la seguridad”, resaltó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

Los ataques fueron atribuidos al frente Ismael Ruiz de las Disidencias de las Farc que opera en el sur del Tolima bajo el mando de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’, disidente por el que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $300 millones. Este insurgente está en la lista del ultimátum dado por el presidente, Abelardo de la Espriella, durante el empalme regional realizado en Ibagué.

“Hoy, más que nunca, la necesidad imperativa de consolidar el Batallón de Alta Montaña en el sur del Tolima para combatir y someter con toda la fuerza pública a los bandidos y violentos”, puntualizo la gobernadora del Tolima.