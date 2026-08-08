Incendios forestales han consumido más de 1.700 hectáreas en el Tolima

Tolima

Los incendios forestales han consumido más de 1.700 hectáreas de vegetación en el Tolima convirtiendo a este departamento en el más afectado del país así lo confirmó Andrea Mayorquin, directora de Gestión del Riesgo del Tolima.

“Tenemos cerca de 1.700 hectáreas registradas y afectadas en el departamento, lo que nos pone en una situación crítica en la región por lo que necesitamos más apoyo”, dijo Andrea Mayorquin.

El departamento sigue enfrentando una temporada crítica por las altas temperaturas. Además de la afectación que han generado los incendios forestales que por ejemplo este fin de semana se ha presentado de gran magnitud en los municipios de San Luis y Coyaima.

“Necesitamos que el Gobierno Nacional nos apoye con los helicópteros, se aumente la capacidad de bambis para poder seguir enfrentando esta compleja situación que vive el departamento”, dijo la directora de Gestión del Riesgo del Tolima.

Actualmente, 33 municipios del departamento permanecen en alerta roja por alta probabilidad de incendios forestales, lo que representa cerca del 80 % del territorio tolimense bajo condiciones críticas de riesgo.

“Nosotros hemos tenido hasta 22 incendios activos, pero existe una escases de voluntarios, tenemos dos tres o dos bomberos en cada municipio, nosotros estamos tratando de fortalecerlos, estamos comprando camionetas y dotación, para que se aumenten estas capacidades”, resaltó Mayorquin.

El Tolima hace un llamado al gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, para que se apoye la atención de las emergencias que se vive el departamento por los devastadores incendios forestales.

Finalmente, hay que decir que el Tolima está registrando temperaturas de hasta 40 grados centígrados en municipios como Saldaña, Ambalema y Armero, mientras que Ibagué alcanza los 36 grados.