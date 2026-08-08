Incendio estructural arrasó con la vivienda de una familia de adultos mayores en Ibagué

Ibagué

Un incendio de grandes proporciones que se registró en la calle 61 con avenida Ambalá sobre el mediodía del viernes 7 de agosto arrasó con una vivienda y dejó con la ropa que tenían puesta a varios adultos mayores que residían en esta casa.

La emergencia fue atendida por el cuerpo oficial y voluntario de bomberos de Ibagué, la Cruz Rojas y la Defensa Civil, organismos de socorro que ayudaron a sofocar las llamas que en cuestión de minutos dejó en cenizas lo que por años construyó la familia de la señora Leonor Rivero Zambrano de 85 años.

Al lugar arribaron cinco maquinas de bomberos que con 20 unidades que lograron que las llamas no pasaran hacia las viviendas aledañas y la tragedia fue mayor, pese a su esfuerzo la vivienda en la que comenzó el incendio quedó en cenizas.

“Se me quemó todo, me quedé sin ropa, sin medicamentos, vivíamos varias personas, entre ellas una viejita muy pobre a la que le daba posada, necesitamos que nos ayuden, esto es muy duro”, dijo la señora, Leonor Rivero Zambrano, propietaria de la vivienda.

En esta vivienda residian varios adultos mayores que quedaron con la ropa que tenían puesta, por lo que sus familiares hacen un llamado a los ibaguereños para que apoyen a estas personas que quedaron en la calle.

Se espera que en este sábado 8 de agosto la Secretaría de Gestión del Riesgo de Ibagué adelante el censo de las familias afectadas para poder entregar las ayudas humanitarias.

Dato: por una largo tiempo se tuvo que cerrar la avenida Ambalá desde la calle 64 con el fin de atender la emergencia.