La AFA y demás entidades respaldaron a Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Gianni Infantino cerró este viernes su semana más dura como presidente de la FIFA tras superar una oleada de críticas, con la UEFA al frente, por su proyecto de privatizar el Mundial de fútbol. Si bien después de siete días de abandonar su plan, recibió el respaldo en las últimas horas de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y de países influyentes como Argentina o México, referentes de CONMEBOL y CONCACAF.

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¿Qué dijeron los organismos?

La Federación Mexicana de Fútbol señalo su apoyo por medio de un comunicado: “La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional”. Posteriormente afirmaron que: “La FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad”.

Igualmente, La Confederación Africana de Fútbol (CAF) indicó: “Reconocemos que se cometieron errores en el proceso del establecimiento propuesto de la FIFA Forward Enterprise (‘FFE’). Ciertamente no era la intención que el Consejo de la FIFA y las Asociaciones Miembro de la FIFA se sintieran excluidos del proceso y debería haberse gestionado de otra manera”.

El presidente de la CAF, Dr. Patrice Motsepe, declaró: “La CAF acoge con beneplácito y respalda la “Actualización Conjunta” del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del secretario general, Mattias Grafström. La CAF seguirá centrándose en convertir al fútbol africano en uno de los mejores del mundo".

Argentina, primer organismo en respaldar a Infantino

La Asociación de Fútbol Argentina fue de las primeras entidades en mostrar el apoyo frente al dirigente italiano.

Por medio de un comunicado, la AFA indicó: En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino, y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente."

La CONMEBOL se pronuncia

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA, mediante una entrevista con Directv Sports expresó su apoyo a la actual gestión del mandamás de la FIFA, señalando: “Estamos trabajando por la salud y estabilidad del fútbol. Hay un líder para esa transformación, el Mundial de 48 equipos ha sido exitosísimo, ese líder es Infantino”.

Sin embargo, la CONMEBOL como organización se pronunció por medio de un comunicado donde señala: “Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la CONMEBOL, reunido en la fecha, celebra la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA FORWARD ENTERPRISE... EL FÚTBOL ES DE TODOS”.

Las próximas elecciones para la presidencia de la FIFA están programadas para celebrarse el 17 o 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el congreso del organismo. En estos comicios se definirá al líder que comandará el fútbol mundial hasta 2031.