El código iframe se ha copiado en el portapapeles

'Mujer Prohibida' apuesta por traer de regreso el melodrama a la pantalla

Mujer Prohibida, protagonizada por Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil, se estrenó el pasado 29 de julio. La producción está inspirada en Ana Karenina una literatura rusa y adapta su esencia a una historia contemporánea.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, los protagonistas compartieron lo que representa este proyecto para sus carreras y destacaron el trabajo realizado durante la producción.

Rodrigo Candamil aseguró que fue un honor hacer parte de esta novela y resaltó el compromiso de todo el equipo, un trabajo que, según él, se refleja en el resultado final. Por su parte, Valerie Domínguez afirmó que Mujer Prohibida recupera el melodrama clásico que desde hace tiempo no tenía presencia en la televisión colombiana.

La producción aborda temas que, aunque han evolucionado con los cambios sociales, siguen estando vigentes. A través de sus personajes, la historia muestra cómo ciertas situaciones continúan repitiéndose, incluso en pleno 2026.