Aguas de Cartagena invierte $15.000 millones en redes de acueducto para beneficiar a 14 barrios

Aguas de Cartagena inició la construcción de la conducción de agua potable Policarpa–Bellavista, una obra estratégica que hace parte del plan de inversiones cercano a $60.000 millones que la empresa ejecuta durante el periodo 2026–2027 para fortalecer la infraestructura del sistema de acueducto de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proyecto contempla la instalación de 3,6 kilómetros de tubería de 500 milímetros de diámetro, con una inversión de $15.126 millones. Esta conducción corresponde a una de las tres nuevas líneas que permitirán ampliar la capacidad de distribución de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Cerro, de 32.000 a 48.000 metros cúbicos por día.

La nueva infraestructura será alimentada desde la Planta El Cerro y contribuirá a mejorar las condiciones de presión del servicio, fortalecer la continuidad del suministro e incrementar la confiabilidad operacional del sistema.

La obra beneficiará de manera directa a sectores de la zona suroccidental de la ciudad tales como Nelson Mandela, San Pedro Martir, El Educador, El Silencio, Ciudadela 2000, Maria Cano, Simón Bolívar, Policarpa, Arroz Barato, Villa Barraza, Albornoz, Nuevo Campestre, Bellavista y Santa Clara, al fortalecer el sistema de distribución de agua potable con mayor capacidad y respaldo para atender el crecimiento de la demanda en esta zona de la ciudad. De forma indirecta permitirá la mejora en la distribución desde el Tanque Colinas, beneficiando el resto de sectores de la zona suroccidental, triángulo de desarrollo y zona norte.

“La conducción Policarpa–Bellavista hace parte del proyecto de expansión de la red desde la Planta El Cerro, que incluye además las conducciones Parque América–Tenaris y Tenaris–Nelson Mandela. En conjunto, estas obras fortalecerán la capacidad de distribución del sistema y se complementan con la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la Planta El Bosque, una inversión estratégica que incrementará la capacidad de producción de agua potable brindando una mayor flexibilidad operativa”, afirmó el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas.

Antes del inicio de los trabajos, Aguas de Cartagena realizó jornadas de socialización con líderes comunales y representantes de los barrios cercanos al trazado de la obra, con el propósito de informar el alcance del proyecto, el cronograma de ejecución y los mecanismos de comunicación que se mantendrán con la comunidad durante su desarrollo.