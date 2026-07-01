Supersolidaria advierte que alza de tasas encarecerá el crédito y golpeará a la economía popular

El aumento de la tasa de interés al 12%, decidido por el Banco de la República, generó un pronunciamiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria. La entidad aseguró que la medida podría hacer más costoso el acceso al crédito para familias, campesinos, pequeños comerciantes, mujeres emprendedoras y otros sectores de la economía popular que dependen de la financiación para sostener sus actividades.

La superintendente María José Navarro señaló que el impacto no se limitaría a quienes solicitan préstamos. Según explicó, las cooperativas de ahorro y crédito también deberán asumir mayores costos para captar recursos, mientras una parte importante de los créditos que ya otorgaron continúa con tasas fijas, lo que reduce su margen de operación.

En otras palabras, basicamente, las cooperativas tendrían que pagar más para conseguir el dinero que prestan, pero seguirían recibiendo los mismos intereses de muchos créditos ya otorgados. Eso reduciría su capacidad para ofrecer nuevos préstamos o mantener condiciones favorables para sus asociados.

En ese orden, de acuerdo con la Superintendencia, esa situación podría traducirse en una menor oferta de crédito, préstamos más costosos y mayores dificultades para que muchos asociados cumplan con sus obligaciones financieras.

Navarro advirtió que el efecto sería especialmente sensible en municipios y zonas apartadas donde las cooperativas representan una de las principales alternativas de financiación, debido a la limitada presencia de la banca tradicional.

¿Por qué el Banco de la República sube las tasas de interés?

El Banco de la República utiliza la tasa de interés como su principal herramienta para controlar la inflación. Cuando aumenta ese indicador, el crédito suele encarecerse, con el objetivo de moderar el consumo y reducir las presiones sobre los precios.

Sin embargo, la superintendente lo cuestionó indicando que “Debemos preguntarnos sobre quién está recayendo el costo de controlar la inflación. No puede ser siempre sobre quienes trabajan, producen y emprenden. Tampoco sobre cooperativas que llegan a los territorios donde muchas veces la banca tradicional no llega”, afirmó la funcionaria.

La superintendente sostuvo que, aunque controlar la inflación es un objetivo importante para la economía, las decisiones de política monetaria también tienen efectos sobre el empleo, la producción y el acceso al crédito, por lo que consideró que esos impactos deben hacer parte del debate.

Por lo que tambien advirtió la superintendente Maria José Navarro, es que el desafío está en equilibrar ese objetivo con las necesidades de financiamiento de los hogares, los pequeños negocios y las organizaciones solidarias que operan en regiones donde el sistema financiero tradicional tiene una presencia limitada.