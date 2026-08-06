Miradas Caribes abre convocatoria en Cartagena para formación en teatro, literatura y fotografía

La Corporación de Artes Cinematográficas de Bolívar y Cartagena CINEINDIAS, con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y COCREA, abrió oficialmente la convocatoria del programa “Miradas Caribes – Semilleros Artísticos CLANES 2026”, una iniciativa de educación artística gratuita dirigida a niños, jóvenes y adultos residentes en la Localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena.

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El proyecto busca fortalecer el desarrollo humano, la creatividad, la identidad cultural y la construcción de ciudadanía mediante un proceso integral de formación en teatro, literatura y fotografía, disciplinas que se articularán bajo una metodología interdisciplinaria que promueve la participación comunitaria, el pensamiento crítico y la creación colectiva.

Durante cinco meses de formación, los participantes recibirán clases teórico-prácticas certificadas, orientadas por un equipo de artistas y pedagogos con amplia experiencia en educación artística comunitaria. La iniciativa contempla una cobertura de 60 cupos gratuitos, dirigidos a personas desde los 13 años de edad, con vocación artística y disponibilidad para participar activamente en el proceso formativo.

Más que enseñar disciplinas artísticas, Miradas Caribes pretende formar gestores culturales, líderes comunitarios y constructores de paz capaces de narrar, preservar y proyectar la memoria, las historias y la riqueza cultural de sus territorios mediante las artes. El programa incorpora además un componente de emprendimiento cultural y gestión de proyectos creativos que fortalece las capacidades de los participantes.

Como resultado del proceso, los estudiantes presentarán sus creaciones en el Festival Interior, un encuentro cultural abierto a la comunidad donde se exhibirán montajes teatrales, exposiciones fotográficas, publicaciones literarias y otros productos artísticos elaborados durante la formación. Este espacio permitirá compartir con Cartagena el talento de los participantes y promover nuevos públicos para las artes y la cultura.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto de 2026 y podrán realizarse en la sede de la Fundación FEI, ubicada en la Carrera 81 No. 20-34, barrio San Fernando, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción establecido por la organización.

Los organizadores invitan a instituciones educativas, organizaciones sociales, líderes comunitarios, medios de comunicación y ciudadanía en general a difundir esta convocatoria, con el propósito de que un mayor número de niños, jóvenes y adultos pueda acceder a esta oportunidad de formación artística gratuita que contribuye al fortalecimiento del tejido social y cultural de Cartagena.