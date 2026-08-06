Investigación a presidente de Coosalud por presuntas irregularidades en uso de recursos

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, y a siete miembros de la junta directiva, por posibles irregularidades relacionadas con operaciones financieras prohibidas por la regulación en salud.

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La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública busca establecer si los servidores vinculados al proceso incurrieron durante la vigencia 2024 en irregularidades en pagos terceros, una posible concentración de la dispersión de recursos destinados a este rubro y en un contrato de coworking.

Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.