Capturado presunto delincuente señalado de hurtar un IPhone en el Centro Histórico

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el centro de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar con la captura de este presunto delincuente por el delito de hurto, el cual habría intimidado a su víctima con un arma cortopunzante.

El operativo se desarrolló en la calle nuestra señora del pilar, del barrio San Diego, donde fue capturado ‘Lucho’, de 30 años. Minutos antes, el sujeto había intimidado a un joven con un arma cortopunzante y hurtado un celular iPhone 17 Pro, elemento avaluado en más de cuatro millones de pesos.

El celular fue recuperado y devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados. Al capturado, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto.

En lo corrido del año se han capturado mas de 4 mil personas por diferentes delitos, entre ellos, 663 por el delito de hurto y se han recuperado 290 celulares.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.