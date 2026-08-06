Policía frustró hurto y permitió la captura de un presunto delincuente en el barrio Amberes

La Policía Nacional continúa desplegando operativos contundentes contra el hurto en Cartagena, obteniendo resultados que fortalecen la seguridad y la convivencia ciudadana. En las últimas horas fue capturado un presunto delincuente, señalado de cometer un hurto bajo la modalidad de raponazo en el sur de la ciudad.

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Los hechos se registraron cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por la víctima, quien manifestó haber sido despojada de un teléfono celular, avaluado en aproximadamente dos millones de pesos. Con base en las características suministradas por el afectado, las patrullas activaron un plan candado que permitió ubicar e interceptar al presunto responsable cuando huía a bordo de una motocicleta.

Durante el procedimiento fue capturado alias ‘Junior’, de 29 años de edad, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

La víctima destacó y agradeció la oportuna reacción de los uniformados, cuya intervención permitió recuperar el elemento hurtado y evitar la fuga del presunto responsable.

“No daremos tregua a quienes pretendan afectar la tranquilidad de los cartageneros. Continuaremos desarrollando operativos permanentes contra el hurto y actuando con rapidez ante cualquier denuncia ciudadana”, manifestó el señor coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena reiteró que, en lo corrido del año, han sido capturadas 654 personas por el delito de hurto, reafirmando su compromiso de mantener operativos permanentes para combatir este fenómeno delictivo y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.