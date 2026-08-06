En Turbaco fueron capturados dos presuntos expendedores de estupefacientes

En acciones contra las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Turbaco, la Policía Nacional logró la captura de dos presuntos expendedores de drogas.

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Mediante actividades de registro y control realizadas en el sector Arroyo Lejos, del municipio de Turbaco, fueron capturados alias ‘Migue’ y ‘Jailer’, de 20 y 18 años, respectivamente, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron incautadas 130 dosis de cocaína y base de coca, avaluadas en más de $1.500.000, evitando su comercialización y afectando las finanzas del microtráfico.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados, al parecer, eran los encargados del expendio y distribución de alucinógenos en ese sector.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.890 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 769 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Nuestra prioridad es seguir afectando las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes que tanto daño causan a la seguridad y a la convivencia en los barrios de Turbaco. Continuaremos fortaleciendo las acciones operativas e investigativas para capturar a los responsables y evitar que estas sustancias lleguen a nuestros niños, jóvenes y comunidades”, sostuvo.