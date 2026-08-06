Capturado en Arjona presunto delincuente con varias anotaciones judiciales

En un nuevo golpe contra el porte ilegal de armas en el departamento de Bolívar, uniformados de las Zonas de Atención Policial capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘Rafita’, luego de encontrarle en su poder un arma de fuego tipo revólver y 13 cartuchos para la misma, durante un procedimiento de registro y control adelantado en el barrio El Tanque, del municipio de Arjona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según las autoridades, los uniformados realizaban labores de patrullaje, vigilancia y prevención cuando observaron la actitud sospechosa del sujeto. Al practicarle un registro personal le hallaron el revólver y la munición, elementos que fueron incautados de inmediato. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las investigaciones permitieron establecer que alias ‘Rafita’ no era un desconocido para las autoridades. El hoy capturado presenta varias anotaciones judiciales por diferentes delitos, situación que ahora será tenida en cuenta dentro del proceso que adelantan las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

Con este resultado operacional, la Policía Nacional continúa debilitando los factores que afectan la seguridad ciudadana en Arjona y evita que armas ilegales puedan ser utilizadas para la comisión de hechos delictivos que pongan en riesgo la vida e integridad de los habitantes del municipio.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó este importante resultado operativo y aseguró: “Nuestra ofensiva contra la delincuencia no se detiene. Seguiremos desplegando operativos permanentes para sacar de circulación las armas ilegales y capturar a quienes pretendan alterar la tranquilidad de los bolivarenses. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando de manera oportuna cualquier actividad sospechosa que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana.”