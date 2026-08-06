Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 ago 2026 Actualizado 10:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

En Turbaco capturados dos sujetos con arma de fuego y municiones

Los indiciados se movilizaban en una motocicleta con un revólver calibre 38 y cuatro cartuchos sin percutir

En Turbaco capturados dos sujetos con arma de fuego y municiones

En Turbaco capturados dos sujetos con arma de fuego y municiones

En Turbaco capturados dos sujetos con arma de fuego y municiones
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía Nacional continúa desplegando acciones contundentes contra el porte ilegal de armas de fuego. En las últimas horas, fue capturado un hombre y aprehendido un adolescente por portar un revólver.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el sector Coco Frio, del municipio de Turbaco, permitió la captura de un sujeto conocido como ‘Kike’, de 20 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años, quienes se movilizaban en una motocicleta portando un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos sin percutir.

De acuerdo con las primeras informaciones, los indiciados, al parecer, pretendían cometer un hecho que afectaría la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados, el capturado y el aprehendido, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, quedando a la espera de las audiencias correspondientes que definirán su situación judicial.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, resaltó que en el desarrollo de estas acciones se han capturado 490 personas e incautado 415 armas de fuego, resultados que contribuyen directamente a la protección de vidas.

“La rápida respuesta de nuestros uniformados permitió evitar un hecho que pudiera poner en riesgo la integridad de la ciudadanía. Continuaremos desarrollando acciones contundentes para retirar de las calles las armas ilegales y proteger la vida de los bolivarenses”, sostuvo.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir