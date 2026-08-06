En Turbaco capturados dos sujetos con arma de fuego y municiones

La Policía Nacional continúa desplegando acciones contundentes contra el porte ilegal de armas de fuego. En las últimas horas, fue capturado un hombre y aprehendido un adolescente por portar un revólver.

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La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el sector Coco Frio, del municipio de Turbaco, permitió la captura de un sujeto conocido como ‘Kike’, de 20 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años, quienes se movilizaban en una motocicleta portando un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos sin percutir.

De acuerdo con las primeras informaciones, los indiciados, al parecer, pretendían cometer un hecho que afectaría la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados, el capturado y el aprehendido, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, quedando a la espera de las audiencias correspondientes que definirán su situación judicial.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, resaltó que en el desarrollo de estas acciones se han capturado 490 personas e incautado 415 armas de fuego, resultados que contribuyen directamente a la protección de vidas.

“La rápida respuesta de nuestros uniformados permitió evitar un hecho que pudiera poner en riesgo la integridad de la ciudadanía. Continuaremos desarrollando acciones contundentes para retirar de las calles las armas ilegales y proteger la vida de los bolivarenses”, sostuvo.