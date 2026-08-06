El departamento de Nariño celebra 122 años de creación

Pasto-Nariño

Este 6 de agosto se conmemoran 122 años de creación del departamento de Nariño, para lo cual se tiene previsto una programación cultural y protocolaria

La programación contempla una eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de La Merced y actos protocolarios en el atrio de la Gobernación de Nariño, frente al monumento del primer gobernador del departamento Julián Buchelli Ayerbe.

La celebración también contará con una programación cultural con la presentación del colectivo coreográfico Ardanza, la Banda Sinfónica Departamental y la cantautora María Fuell.

El departamento de Nariño fue creado mediante la Ley 1.ª del 6 de agosto de 1904, expedida por el Congreso de la República y sancionada por el presidente José Manuel Marroquín.

Según la Academia Nariñense de Historia, esta creación no debe interpretarse como la obra de una sola persona o una decisión aislada del poder central, sino como el resultado de un proceso histórico que se extendió durante cuatro décadas, entre 1864 y 1904, impulsado por diversos sectores políticos, cívicos e intelectuales del sur del país.

El documento de la entidad cuenta que, durante ese período, la causa para crear en ese entonces el decimo departamento de Colombia, fue promovida desde la prensa, a través de periódicos como La Estrella del Sur, El Precursor y El Bien Público. Así mismo se reconoce la participación de dirigentes en corporaciones públicas, la Asamblea Departamental del Cauca y el Congreso de la República, así como la Sociedad Reparadora y otros espacios de deliberación regional.

El proyecto que culminó con la creación del décimo departamento de Colombia tuvo también el protagonismo de figuras como: Julián Bucheli, Daniel Zarama, Luciano Herrera, Manuel María Rodríguez, Samuel Jorge Delgado y Eliseo Gómez Jurado, entre otros dirigentes provenientes de Pasto, Barbacoas, Tumaco, Túquerres, Ipiales.