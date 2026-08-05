Recuperan 63 aves silvestres cautivas en operativo conjunto de Cardique y la Policía

En una contundente ofensiva contra el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), en coordinación con la Policía de Carabineros, el Batallón de Infantería de Marina No. 13, la Armada Nacional y la Guardia Ambiental, logró la recuperación de 63 aves silvestres que permanecían ilegalmente en cautiverio en los municipios de Turbana y Turbaco.

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El operativo hizo parte de las acciones permanentes que adelanta la autoridad ambiental para combatir uno de los delitos que más amenaza la biodiversidad de la región Caribe: la extracción de especies de su entorno natural para ser comercializadas o mantenidas como mascotas. Durante la jornada también se registró la entrega voluntaria de varios ejemplares por parte de ciudadanos, un acto que contribuye a la protección de la fauna y fortalece la cultura de conservación en el territorio.

Entre las aves recuperadas se encuentran especies ampliamente distribuidas en los ecosistemas del norte de Bolívar, como canarios, mieleros, tumbayeguas, pericos papayeros, azulejos y otras aves propias del Bosque Seco Tropical. Estos animales cumplen funciones ecológicas esenciales como la dispersión de semillas, el control biológico de insectos y la regeneración natural de los bosques, procesos indispensables para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

El director general de Cardique, Ángelo Bacci, destacó que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía.

“La fauna silvestre no nació para vivir en una jaula ni para convertirse en mascota. Desde Cardique seguiremos fortaleciendo los operativos con la Fuerza Pública y promoviendo la educación ambiental para que cada vez más ciudadanos comprendan que proteger la biodiversidad es proteger nuestro futuro y el de las próximas generaciones”, afirmó Bacci.

Cardique recordó que la fauna silvestre constituye un patrimonio natural de la Nación y pertenece al Estado. En consecuencia, su captura, tenencia, transporte o comercialización sin los permisos correspondientes constituye una infracción ambiental que puede generar procesos administrativos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental y, de acuerdo con la legislación colombiana, derivar también en investigaciones de carácter penal.

Los 63 ejemplares recuperados fueron puestos bajo la custodia de Cardique y trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde un equipo de médicos veterinarios y biólogos especializados adelanta su valoración clínica, procesos de rehabilitación física y comportamental, así como el seguimiento técnico necesario para determinar cuándo estarán en condiciones de ser liberados de manera segura en su hábitat natural.

La Corporación reiteró el llamado a la comunidad para abstenerse de adquirir, capturar o mantener animales silvestres en cautiverio y recordó que la entrega voluntaria de estos ejemplares representa un aporte significativo a la conservación de la biodiversidad. Asimismo, anunció que continuará desarrollando operativos articulados con la Fuerza Pública y las autoridades competentes para prevenir los delitos contra la fauna y garantizar la protección del patrimonio natural en el norte y centro del departamento de Bolívar.