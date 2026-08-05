Cartageneros se suman a iniciativa que fortalece la educación inicial en Barú y Bicentenario

En la isla de Barú y el Megabarrio Bicentenario, el proyecto Aprende y Transforma avanza como una apuesta conjunta de Fundación Santo Domingo y aeioTU, para fortalecer los entornos que hacen posible una educación inicial de calidad. A través de la formación de educadores y líderes comunitarios, la participación de familias y la transformación de espacios educativos, el proyecto busca generar capacidades que contribuyan al desarrollo integral de niñas y niños desde sus primeros años de vida.

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Como parte de esta apuesta, 92 educadores participan en procesos de seguimiento y acompañamiento pedagógico, 15 hacen parte del programa de Formador de Formadores, una estrategia orientada a multiplicar capacidades y fortalecer la sostenibilidad de los procesos educativos en ambos territorios.

Además, 21 líderes educativos pertenecientes a 13 organizaciones participan en procesos de formación que buscan fortalecer la gestión y sostenibilidad de las iniciativas educativas locales. A esto se suma la participación de 172 madres, padres y cuidadores en encuentros de sensibilización que promueven la corresponsabilidad familiar y comunitaria en el desarrollo de la primera infancia.

“Creemos en el poder transformador de la educación y sabemos que apostar por la primera infancia es apostar por el futuro de las comunidades. Con Aprende y Transforma estamos fortaleciendo capacidades que permanecerán en los territorios y que seguirán impulsando el desarrollo de niñas y niños mucho más allá de la duración del proyecto. Nuestro propósito es que las comunidades cuenten con herramientas, conocimientos y redes que les permitan seguir construyendo oportunidades para las nuevas generaciones”, afirmó Verónica Trujillo, gerente de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo.

Actualmente, Aprende y Transforma cuenta con dos comunidades de aprendizaje, una en cada territorio, que reúnen a 359 participantes, entre 98 educadores y 261 familias, para intercambiar experiencias, compartir conocimientos y promover prácticas que favorezcan el desarrollo infantil. También cuenta con una comunidad de práctica integrada por 23 organizaciones públicas y privadas que permite articular esfuerzos, compartir aprendizajes y consolidar una visión común sobre la importancia de la educación inicial de calidad como motor de transformación social.

“Lo que vimos en Barú y Bicentenario confirma que cuando la primera infancia es el centro de la acción comunitaria, la participación es genuina e intergeneracional. Las familias, las niñas, los niños, los adolescentes y los adultos se movilizan porque reconocen en estos espacios algo que les pertenece. Esa apropiación es, en sí misma, un indicador de calidad”, señaló Nehyi Quintero, directora de Innovación y Calidad de aeioTU.

Como parte de las acciones para fortalecer el ecosistema de cuidado en los territorios, el proyecto también acompañó la formación de 13 cuidadoras informales en tránsito en el marco del programa de Economía del Cuidado en Ciudad Bicentenario. Este proceso buscó fortalecer sus capacidades para el cuidado y la atención de niñas y niños, contribuyendo al reconocimiento y la profesionalización de esta labor esencial para el desarrollo de la primera infancia.

Además del fortalecimiento de capacidades humanas y comunitarias, el proyecto contempla la ambientación y transformación de 20 espacios educativos, distribuidos equitativamente entre Barú y Bicentenario, con el propósito de ofrecer ambientes más seguros y adecuados para el aprendizaje y la exploración de niñas y niños.

La movilización comunitaria como motor del cambio

Como parte de la estrategia de movilización comunitaria, durante el primer semestre de 2026 se realizaron dos jornadas de Aprende y Transforma al Parque, que reunieron a 1.149 participantes. En Barú, se contó con el apoyo de las redes comunitarias y organizacionales que hacen parte de Impacto Colectivo Barú 2030 como Grupo Argos, Puerto Bahía y Fundación Decameron.

En Bicentenario, se logró la articulación con otras iniciativas que trabajan por el fortalecimiento educativo del territorio, entre ellas TREN (Trayectorias Educativas), proyecto desarrollado por aeioTU, Fundación Pies Descalzos e IPA.

Estos encuentros transformaron espacios públicos en escenarios de juego, exploración, arte y aprendizaje, promoviendo la participación intergeneracional y reforzando el mensaje de que el bienestar y desarrollo de la primera infancia es una responsabilidad compartida.

Con el proyecto Aprende y Transforma, Fundación Santo Domingo y aeioTU continúan consolidando una apuesta de largo plazo por la educación inicial en Cartagena, fortaleciendo las capacidades de las personas, las organizaciones y los territorios para que cada niña y cada niño tenga mejores oportunidades para transformar su futuro.