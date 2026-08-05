Ruta por la Historia 2026 inicia con la formación de docentes en 17 instituciones educativas

La Ruta por la Historia de Cartagena 2026 ya se encuentra en marcha. Durante los días 3, 4 y 5 de agosto, se desarrolla la primera fase del proyecto con un proceso de formación dirigido a docentes de 17 Instituciones Educativas que se sumaron a esta edición, consolidando una iniciativa que fortalece la educación, el patrimonio y la identidad cartagenera desde las aulas de clase.

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Este proyecto de ciudad es liderado de manera articulada por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, el Museo Histórico de Cartagena y la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe, que son instituciones comprometidas con la apropiación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena mediante procesos educativos que involucran a estudiantes, docentes y comunidades.

La fase de apropiación representa el punto de partida de la Ruta por la Historia. Durante estas jornadas, los docentes reciben herramientas conceptuales y metodológicas que posteriormente replicarán en sus instituciones, preparando a cientos de estudiantes para participar en las diferentes actividades del programa.

Este año, la ruta continúa fortaleciendo su red de aliados estratégicos. La Caja de Compensación de Comfenalco Cartagena y el Politécnico di Torino, se unen a este proyecto, reafirmando su compromiso con la educación y la cultura. Ambas instituciones, reconocen el impacto que esta estrategia tiene en la formación de niños y jóvenes y en el fortalecimiento de la identidad cultural cartagenera.

La temática que orientará esta versión es “Espacio Público en el Centro Histórico: plazas, parques, camellón y portales”, un recorrido por la historia, evolución e importancia de estos espacios en la vida social, económica, política y cultural de Cartagena.

Tras esta etapa de formación docente, el programa avanzará con las fases de formación vivencial, participación ciudadana y el tradicional Concurso de Historia de Cartagena, en el que estudiantes de las instituciones participantes demostrarán sus conocimientos y creatividad a través de representaciones escénicas inspiradas en algunos de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico.

Los organizadores resaltan que la Ruta por la Historia de Cartagena se ha consolidado como un ejemplo de articulación institucional en favor de la educación y el patrimonio, promoviendo el sentido de pertenencia y la construcción de ciudadanía a partir del conocimiento de la historia local.