Gira Ferretera País llega a Turbaco y al norte de Bolívar con beneficios para el sector

Con concursos, regalos, rifas de herramientas y activaciones en ferreterías, Cemento País llegó a Turbaco y a las poblaciones del norte de Bolívar para fortalecer el vínculo con sus aliados y clientes, llevando beneficios a quienes construyen el desarrollo de la región.

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“Turbaco es territorio País y por eso decidimos venir con toda nuestra fuerza. Queremos que cada ferretero y cada constructor sienta que estamos más cerca, con beneficios reales y acompañamiento”, aseguró Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País.

La gira continuará su recorrido por municipios vecinos, reafirmando el compromiso de la compañía con el crecimiento del sector ferretero y constructor en Bolívar.