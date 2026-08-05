Descubre la isla de Barú a través de sus Rutas de Turismo Comunitario

En la isla de Barú encontrarás experiencias que te permitirán descubrir la riqueza cultural, gastronómica y natural que hace de este territorio un destino único en el Caribe colombiano.

Las Rutas de Turismo Comunitario ofrecen experiencias auténticas lideradas por las comunidades de Ararca y Santa Ana, donde los visitantes pueden conectar con la esencia de la isla a través de la gastronomía tradicional, la música, los saberes ancestrales de la pesca, el avistamiento de aves, la siembra de manglares y talleres de turbantes.

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Cada experiencia es una oportunidad para compartir con las comunidades, conocer sus tradiciones, recorrer sus ecosistemas y descubrir cómo el turismo comunitario se ha convertido en una apuesta para generar oportunidades laborales, fortalecer la identidad cultural y promover la conservación de la riqueza natural en la isla de Barú.

Esta apuesta también ha permitido fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, impulsar estrategias de promoción y comercialización de las rutas y desarrollar acciones para el mejoramiento de la infraestructura turística en comunidades como Ararca y Santa Ana, a través del proyecto +VIDA Barú.

Quienes visitan las Rutas de Turismo Comunitario no solo conocen un destino, viven experiencias construidas desde las comunidades, apoyan la economía local y contribuyen a un modelo de turismo que protege los ecosistemas, preserva las tradiciones y genera bienestar para las familias de la isla.

Para vivir la experiencia de las Rutas de Turismo Comunitario de la isla de Barú y realizar reservas, consulta www.impactocolectivobaru2030.com/baru-te-espera/ o comunícate al 313 603 8319.

Las Rutas de Turismo Comunitario hacen parte de la apuesta de Impacto Colectivo Barú 2030 por fortalecer el turismo sostenible en la isla. Este trabajo es posible gracias a la articulación entre comunidades, entidades públicas y empresas aliadas como la Alcaldía de Cartagena y su Secretaría de Turismo, Fundación Decameron, Fundación Santo Domingo, Fundación Grupo Argos, PEI AM, SPEC LNG y su Fundación Promigas, quienes continúan impulsando iniciativas que impulsan el desarrollo sostenible de la isla de Barú.