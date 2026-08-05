Enviados a prisión dos hombres investigados por agresiones sexuales con menores de edad

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) presentó ante un juez con funciones de control de garantías a dos hombres que, en hechos independientes, habrían incurrido en agresiones sexuales contra sobrinos, menores de edad.

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Uno de los procesados es un hombre de 30 años quien, entre 2018 y 2024, habría sometido a vejámenes sexuales a la hija de su hermano. Los hechos ocurrieron en el barrio 2 de Octubre de la capital bolivarense cuando la menor tenía 10 años. La Fiscalía determinó que la niña fue accedida carnalmente en Medellín (Antioquia) durante las temporadas en que pasaba vacaciones en esta ciudad.

Por otros hechos, un hombre de 31 años fue judicializado por presuntamente incurrir en tocamientos de índole sexual contra un niño de 8 años, hijo de su hermano. Los hechos se registraron en 2020, barrio El Bosque, cuando la víctima tenía 8 años; y se extendieron hasta el 2022. Al parecer, el señalado agresor amenazaba con un arma cortopunzante a la víctima para que no se resistiera a sus aberraciones, además de ofrecerle regalos para que accediera a sus pretensiones.

Los dos hombres fueron imputados, de acuerdo con sus probables responsabilidades individuales, con delitos como actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento; todas las conductas agravadas. Además de demanda de explotación sexual. Cargos que no fueron aceptados.