Un año aprendiendo a vivir con la oscuridad: las lecciones del Apagón del 92

Hombres en completa oscuridad sosteniendo una vela para investigar la caja de fusibles de una casa durante un apagón. / Evgen_Prozhyrko

Detrás del racionamiento hubo una combinación de factores que expuso las debilidades del modelo eléctrico de la época y obligó a replantear la forma en que Colombia planea, regula y garantiza el suministro de energía. A partir de esa crisis surgieron reformas, nuevas instituciones y mecanismos de confiabilidad que, tres décadas después, continúan siendo la base del sistema.

En este episodio de Alta Tensión, Gustavo Gómez conversa con expertos sobre las decisiones que transformaron al sector, la importancia de la planeación frente a fenómenos climáticos como El Niño y los desafíos que enfrenta hoy el país para asegurar un servicio confiable en medio de la transición energética.

Este es un recorrido por las complejidades del sistema energético colombiano: sus fortalezas, sus riesgos y los desafíos que enfrenta. Siga conectado con los próximos seis capítulos.