Proyecto Colombia: así es la plataforma que busca dinamizar la agenda del Gobierno entrante

El proyecto conjuga los esfuerzos de 47 entidades como universidades, gremios, empresas, centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil. El resultado es una plataforma interactiva que recoge propuestas para enfrentar los principales retos del país en 11 frentes y que será entregado al presidente electo y a su gabinete antes de la posesión.

Se trata de 1.126 propuestas para el crecimiento económico, la seguridad, el desarrollo energético, la salud, la educación, el agro, el desarrollo territorial, la sostenibilidad fiscal, el medio ambiente, la política exterior y la institucionalidad. Todas, acompañadas por insumos técnicos para la discusión de políticas públicas a partir de la pluralidad.

Como parte del proceso de análisis, los 117 documentos empleados fueron sistematizados con apoyo de inteligencia artificial para identificar coincidencias, diferencias y temas prioritarios. El resultado fue consolidado por un equipo multidisciplinario dedicado exclusivamente a interpretar esos hallazgos.

Entre las organizaciones convocadas figuran el Consejo Privado de Competitividad, Fedesarrollo, la Fundación Ideas para la Paz, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, Acolgen, ANIF, WWF y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros actores que han desarrollado propuestas para el futuro del país.

La presentación oficial se realizará en la Universidad EAN, en Bogotá, entre las 7:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde. En ese escenario Prisa Inspira entregará al gobierno entrante la herramienta que puede potenciar la hoja de ruta para los próximos cuatro años en el país.

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