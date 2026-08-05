Gobernación de Bolívar avanza en la ruta para convertir a San Basilio de Palenque en municipio

La Gobernación de Bolívar dio un paso trascendental en el proceso que busca convertir a San Basilio de Palenque en municipio, con la realización de la primera reunión de consulta previa en la etapa denominada Preconsulta y Apertura, correspondiente al Proyecto de Ordenanza por medio del cual se crea el municipio de San Basilio de Palenque y se dictan otras disposiciones.

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La jornada, realizada en la Casa de la Cultura de este corregimiento de Mahates, reunió a más de 200 representantes de la comunidad, autoridades étnicas, entidades del orden nacional y departamental, líderes sociales y organizaciones palenqueras, quienes comenzaron a definir la hoja de ruta que permitirá avanzar en este proceso histórico.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que este avance representa un acto de justicia histórica con una comunidad que durante siglos ha preservado un legado único para Colombia y el mundo.

“San Basilio de Palenque no solo simboliza la libertad y la resistencia de nuestros ancestros; representa una identidad cultural que enorgullece a Bolívar y al país. Avanzar hacia su constitución como municipio es reconocer su historia y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para su gente. Desde la Gobernación seguiremos acompañando este proceso con total compromiso para que cada etapa se cumpla con transparencia, participación y respeto por la ley”, afirmó el mandatario.

Atendiendo esas directrices, la secretaria de Planeación Departamental, Susana Puerta, lideró la jornada y explicó que este primer espacio permitirá establecer la metodología, el cronograma de trabajo y los documentos técnicos necesarios para avanzar hacia la consulta previa, requisito fundamental para hacer realidad la creación del nuevo municipio.

“En esta primera reunión, en la que participaron más de 200 líderes, adelantamos los asuntos técnicos correspondientes a la etapa inicial de la consulta previa. A partir de este encuentro se comenzará a definir la ruta metodológica, el cronograma de trabajo, los tiempos y los documentos finales que harán posible concretar el sueño de convertir a Palenque en municipio. Las directrices del gobernador son claras: su principal interés es que esta comunidad pueda hacer realidad este anhelo histórico”, expresó la secretaria de Planeación.

Para Keinel Joel Cimarra Cassiani, representante del Consejo Comunitario Makankamaná de San Basilio de Palenque y delegado nacional de Consulta Previa, este primer encuentro refleja el avance alcanzado gracias al respaldo permanente de la Gobernación de Bolívar.

“Con este primer encuentro ratificamos el avance que ha tenido este proceso desde la Gobernación. Sabemos que ha enfrentado dificultades durante estos dos años, pero hoy vemos una luz al final del sendero. El Consejo Comunitario seguirá trabajando articuladamente con la futura Alcaldía para fortalecer los procesos de la comunidad y hacer de Palenque un municipio ejemplo para Colombia”.

Por su parte, Manuel Cáceres Reyes, presidente del Comité Promunicipio Especial, Étnico, Histórico y Cultural San Basilio de Palenque, resaltó la importancia de la consulta previa como un ejercicio de participación que permitirá evaluar los efectos de la iniciativa sobre la comunidad.

“Hoy los palenqueros estamos llamados a establecer los impactos positivos y negativos que puede generar que Palenque sea municipio. Estamos convencidos de que los beneficios serán mayores, porque contar con nuestras propias autoridades administrativas y financieras permitirá definir nuestro propio camino hacia el progreso y el desarrollo, después de más de 400 años de historia”.

La realización de esta primera etapa de consulta previa marca el inicio formal de un proceso que busca materializar una aspiración histórica de la comunidad palenquera. Para la Gobernación de Bolívar, este avance reafirma su compromiso con el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos, la protección de su patrimonio cultural y el fortalecimiento de la autonomía territorial, en un proceso construido de manera participativa y con pleno respeto por la consulta previa.

Como primer pueblo libre de América y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, San Basilio de Palenque comienza a escribir un nuevo capítulo de su historia, con la posibilidad de consolidarse como municipio y construir un modelo de desarrollo propio que preserve su identidad y garantice mayores oportunidades para las futuras generaciones.