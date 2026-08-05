Caen dos presuntos sicarios de las Autodefensa Gaitanista de Colombia en los Montes de María

En una nueva ofensiva contra las estructuras criminales que delinquen en los Montes de María, la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), señalados de pertenecer a esta organización ilegal. El procedimiento representa un nuevo golpe a las redes delincuenciales que buscan afectar la tranquilidad de esta subregión de Bolívar.

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Durante el operativo, adelantado por uniformados del Departamento de Policía Bolívar, a los capturados les fue hallada en su poder un arma de fuego tipo pistola y una suma de dinero en efectivo, elementos que fueron incautados y puestos a disposición de la autoridad competente como material probatorio dentro de la investigación.

Los dos presuntos sicarios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos que les sean imputados por las autoridades judiciales. La Policía avanza en las investigaciones para establecer su presunta participación en otros hechos delictivos ocurridos en los Montes de María.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de este resultado operativo.

“Seguimos debilitando las estructuras criminales que pretenden generar violencia en el departamento. Nuestra prioridad es proteger la vida de los ciudadanos y mantener una ofensiva permanente contra los grupos armados organizados. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó el oficial.