Golpe al contrabando en Santa Marta: incautaron mercancía avaluada en más de $929 millones

Parte de la mercancía de contrabando decomisada por las autoridades en Santa Marta. FOTO: PolFa

En desarrollo de operativos de control aduanero en distintos puntos de Santa Marta, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) logró la aprehensión de un cargamento de mercancía de contrabando cuyo valor comercial supera los 929 millones de pesos.

Durante las verificaciones, los uniformados incautaron 20.917 prendas de vestir y 1.157 unidades de otros artículos, luego de establecer que los productos no contaban con la documentación requerida para demostrar su ingreso legal al territorio colombiano, lo que representaría una presunta infracción a la normativa aduanera.

Tras el procedimiento, toda la mercancía fue puesta bajo custodia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Santa Marta. Será esa entidad la encargada de adelantar el proceso administrativo correspondiente para definir la situación jurídica de los elementos y establecer su destino final.

De acuerdo con la Polfa, este tipo de intervenciones hace parte de las acciones permanentes que buscan frenar el ingreso y la comercialización de mercancía ilegal, proteger a los comerciantes que cumplen con la ley y contribuir al fortalecimiento de la economía formal en el Caribe colombiano.