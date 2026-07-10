Afiliada de Salud Total fue condenada por falsificar incapacidad médica; EPS alerta fraudes

Usuarios que fueron trasladados de la EPS Compensar a Salud Total en Tunja protestaron frente a la entidad por la falta en la asignación de citas y entrega de medicamentos / Foto: Alcaldía de Tunja.

Una afiliada de Salud Total EPS-S fue condenada por falsificar una incapacidad médica, luego de que las autoridades comprobaran la alteración de un documento que había sido entregado inicialmente para justificar una ausencia laboral.

De acuerdo con la EPS, la investigación inició tras una denuncia presentada contra la usuaria por el presunto delito de falsedad en documento privado, relacionado con la modificación y uso indebido de una incapacidad médica.

La entidad explicó que el documento original correspondía a un día de incapacidad; sin embargo, la afiliada lo habría modificado para ampliar el periodo y presentarlo como una incapacidad de tres días ante su empleador.

Tras las pruebas entregadas durante el proceso, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la afiliada por el delito de falsedad en documento privado, establecido en el artículo 289 del Código Penal Colombiano.

Posteriormente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales emitió sentencia condenatoria en 2025 al encontrar acreditada su responsabilidad en la alteración y utilización del documento.

Más de 4.000 denuncias por presuntos fraudes contra el sistema de salud

Salud Total EPS-S aseguró que este caso de la afiliada no es aislado y que hace parte de las acciones que viene adelantando para detectar posibles fraudes contra el sistema de salud. Según la entidad, a la fecha ha presentado más de 4.000 denuncias relacionadas con presuntos delitos como alteración de incapacidades médicas, falsificación documental y otras conductas que afectarían la sostenibilidad del sistema.

La EPS señaló que durante el desarrollo de las investigaciones ha brindado acompañamiento técnico y jurídico a las autoridades, aportando información y documentación para avanzar en el esclarecimiento de estos casos.

Además, la entidad rechazó la falsificación, alteración o uso indebido de incapacidades médicas, certificaciones, órdenes y autorizaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud, al advertir que estas prácticas pueden comprometer recursos destinados a la atención de los usuarios.

Salud Total indicó que mantendrá sus mecanismos de auditoría, control interno e investigación para identificar posibles irregularidades y ponerlas en conocimiento de las autoridades judiciales y organismos de control.

La EPS también hizo un llamado a usuarios y empleadores para verificar la autenticidad de los documentos médicos cuando existan dudas sobre su origen, utilizar únicamente canales oficiales y reportar cualquier posible irregularidad relacionada con estos trámites.

La entidad reiteró que la protección de los recursos del sistema de salud es una responsabilidad compartida entre usuarios, empleadores y los diferentes actores del sector.