Gobernadora del Magdalena confirma que denuncias por amenazas ya están en manos de las autoridades

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, amplió este martes las declaraciones que publicó en su cuenta de X sobre las amenazas, presiones e intimidaciones que aseguró haber recibido y confirmó que las denuncias ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

Durante una declaración a medios de comunicación, la mandataria afirmó que los hechos no son recientes, sino que se vienen presentando desde hace varios meses, y explicó que decidió hacerlos públicos ante la persistencia de la situación. También señaló que, por respeto al proceso institucional, no revelará quiénes estarían detrás de las intimidaciones.

“Todo lo pongo siempre en manos de las instituciones correspondientes, ya todo esto lo tiene clara una de las instituciones. Yo no voy a dar unas declaraciones enfáticas en contra de todo eso; lo hago por la parte legal”, expresó.

Guerra relacionó las presiones con decisiones adoptadas durante su administración para reorganizar el funcionamiento institucional del departamento.

“Hay personas que se incomodan con las maneras de gobernar. Estoy aquí para servirle al departamento, pero también estoy para ponerle orden al Magdalena y a la parte administrativa, que yo creo que allí es donde se generan siempre incomodidades” añadió la mandataria.

Sobre los cuestionamientos que, según dijo, ha recibido por esas decisiones, insistió en que el propósito de su administración ha sido fortalecer el orden institucional. “No es cuestión de gustar, es cuestión de poner en orden, uno no puede seguir un departamento lleno de odio y rencores, tenemos demasiada violencia para seguir generando divisiones”, sostuvo.

Consultada sobre si las situaciones denunciadas podrían enmarcarse en hechos de violencia política o de género, la gobernadora señaló que gobernar como mujer implica desafíos adicionales en un departamento que calificó como “bastante machista”, aunque indicó que serán las autoridades y los sectores especializados quienes determinen si ese es el caso.

“Como mujer a veces no es tan fácil gobernar como se le hace de pronto a algunos hombres. Sin embargo, la sonrisa no quita el carácter. Una cosa es ser cercana y otra cosa es el carácter, y mi carácter va a seguir intacto tal cual como lo he mantenido todos estos meses”, concluyó.

La gobernadora reiteró que continuará al frente de su administración y mantendrá las decisiones que considere necesarias para el departamento, mientras avanzan las investigaciones por las amenazas e intimidaciones denunciadas.