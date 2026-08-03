ISA ya es la dueña de la segunda línea de transmisión de energía más larga de Brasil

Medellín

ISA anunció que completó la adquisición de la Interconexión eléctrica de Madeira, la segunda línea de transmisión más larga en Brasil, luego de hacerse con el 49 por ciento restante que le faltaba para este logro.

De esta manera, ISA Energía Brasil logra ser la propietaria del 100 por ciento de uno de los activos de transmisión más estratégicos de América Latina.

Tecnología HDVC

Esta compañía logró tener su primer activo operativo con tecnología HVDC, que por sus siglas en inglés se refiere a la tecnología de corriente continua de alta tensión, High-Voltage Direct Current.

Esta red es utilizada para transportar grandes bloques de energía a largas distancias con altos niveles de eficiencia, confiabilidad y menores pérdidas.

Este tipo de tecnología busca ser una de las soluciones más eficientes y confiables para transportar elevados volúmenes de energía a largas distancias, lo cual marca una ruta en futuras licitaciones para este fin con ese tipo de tecnología en la región.

Esta tecnología es cada vez más relevante para la integración de fuentes renovables y el transporte eficiente de energía a gran escala.

Según explicó Olga Patricia Castaño, presidente encargada de ISA, “esta operación fortalece nuestra presencia en uno de los corredores eléctricos más estratégicos de América Latina y reafirma nuestra apuesta por desarrollar infraestructura crítica para la transición energética. La incorporación de IE Madeira nos permite consolidar capacidades en tecnología HVDC, un conocimiento de alto valor para el crecimiento futuro de ISA y sus empresas en la región”.

EBITDA de ISA Brasil

ISA Energía Brasil S.A. logra consolidar un EBITDA anual adicional superior a los 660 reales brasileños, que equivaldrían a 409 mil millones de pesos.

La transacción fue realizada con AXIA Energía y consistió en un intercambio de activos mediante el cual ISA ENERGÍA BRASIL adquirió el 49% de participación que no poseía en IE Madeira y, simultáneamente, enajenó para AXIA Energía su participación de 51% en Interconexión Eléctrica Garanhuns.

¿Qué conecta esta línea?

Madeira conecta la generación de energía eléctrica del norte de Brasil con el principal centro de consumo del país, permitiendo transportar este recurso desde zonas con alta disponibilidad hacia regiones con mayor demanda.

Seguridad energética

Para Brasil, esta infraestructura es esencial para garantizar la seguridad energética del país y para la integración de energías limpias a gran escala.

Son cinco estados que tienen parte de esta infraestructura, como Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais y São Paulo, y cuenta con un contrato vigente hasta 2039.

Líder en América Latina

ISA hoy es pionera en el desarrollo de innovaciones que contribuyen a la transición energética en Latinoamérica y cuenta con más de 1.600 colaboradores en Brasil, donde moviliza más del 30 por ciento de la energía eléctrica y el 95 por ciento de la energía en el estado de Sao Paulo.

Esta empresa en Brasil tiene conexión con nuevos parques eólicos, plantas fotovoltaicas e hidroeléctricas a los mayores centros consumidores de carga en Brasil.

ISA Energía Brasil en los últimos seis años ha logrado la entrada en operación de nueve nuevos proyectos ganados en subastas y actualmente está presente en 18 estados.

Esta empresa ganó 19 nuevos proyectos en licitaciones, consolidando un liderazgo en transmisión de electricidad en Brasil.