Demanda de energía en el Caribe se estabiliza este domingo tras llamados de ahorro de Afinia

Afinia, filial del Grupo EPM, informa que durante las primeras horas de hoy domingo 2 de agosto, entre las 12:00 a. m. y las 6:00 a. m., el comportamiento de la demanda de energía en el Caribe se mantuvo cercano al pronóstico.

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Según el reporte operativo del Centro de Control:

* Entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. la demanda fue 9.800 MWh inferior a lo previsto.

* Entre la 1:00 a. m. y las 6:00 a. m. la demanda superó el pronóstico, acumulando alrededor de 82.600 MWh adicionales.

Hasta este corte, no se observan desviaciones significativas frente al comportamiento esperado para la jornada.

Este comportamiento ha sido posible gracias al monitoreo permanente desde el Centro de Control y a las maniobras operativas implementadas por Afinia, que han permitido gestionar el sistema de manera segura y contribuir a mantener la confiabilidad del servicio durante este periodo de alta exigencia operativa.

No obstante, la compañía recuerda que mantener estable la demanda requiere también del compromiso de todos los usuarios mediante la adopción de hábitos de consumo responsable de la energía. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

* Ajustar el aire acondicionado a una temperatura de 24 °C.

* Evitar mantener abierta la nevera más tiempo del necesario.

* No utilizar simultáneamente varios electrodomésticos de alto consumo cuando no sea indispensable.

* Apagar luces y equipos que no estén siendo utilizados.

Afinia mantiene el monitoreo permanente de la operación en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, y reitera el llamado a hacer uso eficiente de la energía, especialmente durante las horas de mayor demanda, entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., y entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.

La compañía continuará operando de manera coordinada con los demás agentes del Sistema Interconectado Nacional para garantizar la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico.

Cada acción cuenta. Con pequeños cambios en nuestros hábitos de consumo, todos contribuimos a mantener un sistema eléctrico más confiable para el Caribe.