Gremios rechazan cortes de energía por pérdidas económicas y afectaciones al comercio en Santa Marta

Santa Marta

Las recientes suspensiones programadas del servicio de energía en Santa Marta provocaron el rechazo de gremios y organizaciones de la ciudad, entre ellos la Corporación Centro Histórico y Fenalco Santa Marta, que advirtieron sobre las pérdidas económicas y las afectaciones que generan al comercio, el turismo y la prestación de servicios.

En un comunicado, la Corporación Centro Histórico, junto con la Asociación K5TA, la Junta de Acción Comunal y otras organizaciones del sector, cuestionó que los mantenimientos ejecutados por ISA Energía y AIR-E intervenida se realizaran en días hábiles, pese a que, según señalaron, habían solicitado que fueran programados los domingos para reducir el impacto sobre el principal corredor comercial, de la ciudad.

Las organizaciones advirtieron que el Centro Histórico concentra más de 1.265 establecimientos comerciales, además de hoteles, restaurantes, entidades bancarias, oficinas públicas, instituciones educativas y operadores turísticos, por lo que una suspensión prolongada del servicio eléctrico afecta su funcionamiento.

Asimismo, indicaron que cada hora sin energía representa pérdidas económicas por la caída de las ventas, daños en alimentos, cancelación de reservas, interrupción de sistemas de facturación y datáfonos, así como afectaciones al sector bancario, la gestión pública, los procesos académicos y la imagen turística de la ciudad.

En el pronunciamiento, las organizaciones solicitaron que los mantenimientos que requieran suspensiones del servicio sean reprogramados para días de menor impacto, además de una mesa de trabajo con ISA Energía y AIR-E, mayor anticipación en la socialización de las intervenciones y medidas para mitigar las afectaciones a los empresarios.

Al pronunciamiento se sumó Fenalco Santa Marta. Su directora ejecutiva, Aura Carolina García Amaranto, respaldó la preocupación expresada por el sector empresarial y afirmó que las interrupciones del servicio eléctrico impactan directamente la actividad comercial.

“Las ventas no son acumulativas; lo que no se vende un día no puede darse por sentado que se venderá al día siguiente”, señaló la dirigente gremial.

García explicó que los pequeños y microempresarios son los más afectados, ya que la mayoría no cuenta con plantas eléctricas para mantener operativos sus establecimientos durante las suspensiones del servicio.

“El pequeño y micronegocio no cuenta con plantas eléctricas, por lo que una interrupción en el fluido eléctrico se traduce en una drástica caída de las ventas e incluso en el cierre de establecimientos comerciales”, agregó.

Ante este panorama, Fenalco hizo un llamado a AIR-E para que los mantenimientos sean programados en días de menor impacto para la actividad comercial, con mayor tiempo de preparación para los usuarios y jornadas de trabajo más cortas que eviten perder un día completo de ventas.

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