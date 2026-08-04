Santa Marta y el Magdalena presentan una agenda para gestionar inversiones ante el Gobierno Nacional/ Cámara de Comercio.

Santa Marta

En la ciudad se llevó a cabo la Agenda por el Desarrollo y la Competitividad de Santa Marta y Magdalena 2026–2030, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, a través de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, en articulación con Pro Santa Marta Vital, el Comité Intergremial del Magdalena y Camacol Magdalena, que busca consolidar las principales prioridades del territorio para presentarlas ante el Gobierno nacional.

La Agenda integra iniciativas identificadas por los municipios y diferentes actores del territorio, organizadas en 14 sectores estratégicos. Del total de proyectos, 65 fueron priorizados por su impacto y nivel de madurez, con una inversión estimada de $7,32 billones, además de 12 macroproyectos que concentrarán la gestión institucional ante el Gobierno Nacional.

Entre las principales apuestas se destacan proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico, infraestructura hospitalaria y educativa, modernización de distritos de riego, transformación agroindustrial, fortalecimiento de las mipymes, conectividad vial, férrea y aeroportuaria, protección costera, turismo, patrimonio cultural y recuperación ambiental.

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Asimismo, la Agenda reconoce la seguridad como una condición transversal para proteger los corredores productivos, fortalecer la confianza empresarial y garantizar la ejecución de las inversiones estratégicas.