Caen alias ‘la Traqui Traqui’ en Arjona cuando pretendía comercializar estupefacientes

Lo que parecía un nuevo día de libertad terminó tras las rejas para alias “La Traqui Traqui”, quien fue capturada en flagrancia por uniformados de la Zona de Atención Policial cuando presuntamente llevaba varias dosis de marihuana, bazuco y base de coca, listas para ser comercializadas. La acción permitió sacar de circulación estos estupefacientes antes de que llegaran a las calles.

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La detención se produjo en desarrollo de los planes de registro, control y prevención que adelanta la Policía Nacional en el departamento de Bolívar para combatir el tráfico local de estupefacientes y afectar las finanzas de las estructuras dedicadas al microtráfico.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el resultado operativo e invitó a la comunidad a seguir denunciando este tipo de actividades ilícitas. “Continuamos desplegando acciones contundentes contra el microtráfico en todo el departamento. Cada captura representa un paso más para proteger a nuestros niños, jóvenes y comunidades de los efectos del narcotráfico. Invitamos a los ciudadanos a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia”, señaló el oficial.

La capturada y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso de seguir cerrando el paso a quienes pretenden llenar de droga los barrios de Bolívar.