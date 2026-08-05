Capturan en El Carmen de Bolívar a un hombre buscado por la justicia por el delito de rebelión

Lo que parecía ser un procedimiento de rutina terminó convirtiéndose en un importante resultado para las autoridades. En medio de un operativo de registro y control realizado en el barrio Laureles, del municipio de El Carmen de Bolívar, la Policía Nacional capturó a un hombre de 51 años que era buscado por la justicia mediante una orden judicial vigente por el delito de rebelión. El hallazgo se produjo tras una consulta de antecedentes que dejó al descubierto el requerimiento judicial.

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Los uniformados de las Zonas de Atención Policial le hicieron la señal de pare al ciudadano para practicarle un procedimiento de identificación. Al consultar sus datos en el dispositivo PDA, el sistema arrojó un requerimiento judicial vigente, por lo que se solicitó la ampliación de la información a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

Tras la verificación, la SIJIN confirmó que el hombre presentaba una orden de captura vigente por el delito de rebelión, emitida por la Fiscalía Seccional Primera de Barranquilla, Atlántico. De inmediato, los uniformados hicieron efectiva la captura, le informaron sus derechos como persona detenida y lo dejaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

Al respecto, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos resultados en la lucha contra la delincuencia. “Nuestros uniformados continúan desplegando operativos permanentes de control y verificación de antecedentes en todo el departamento. Estas acciones nos permiten ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia de los bolivarenses”, expresó el oficial.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de prevención y control en los diferentes municipios de Bolívar e invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad, contribuyendo así a la construcción de territorios más seguros.