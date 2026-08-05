UTB APP, una innovación creada para transformar la experiencia universitaria

La Universidad Tecnológica de Bolívar dio un nuevo paso en su estrategia de transformación digital con el lanzamiento de UTB APP, una aplicación desarrollada por talento de la propia institución que integra en un solo lugar los principales servicios académicos, administrativos y de acompañamiento para estudiantes, aspirantes, profesores y egresados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Más que una nueva herramienta tecnológica, UTB APP representa una apuesta institucional por construir una experiencia universitaria más cercana, ágil e inteligente, poniendo la información y los servicios que necesita cada usuario al alcance de su mano.

Uno de los aspectos más relevantes de este desarrollo es que fue concebido y construido desde la universidad. El proyecto reunió a profesores, estudiantes y equipos administrativos en un proceso colaborativo que permitió diseñar una solución alineada con las necesidades reales de la comunidad universitaria, demostrando la capacidad de la UTB para generar innovación desde su propio conocimiento.

“UTB APP es una de las expresiones más visibles de la transformación digital que la universidad viene construyendo desde hace varios años. Durante este camino, hemos conectado nuestras aplicaciones internas, sistematizado y automatizado procesos, modernizado nuestras plataformas tecnológicas y, sobre todo, fortalecido las capacidades digitales de las personas que hacen posible la prestación y mejora de nuestros servicios. En esta primera etapa nos concentraremos especialmente en la experiencia de nuestros estudiantes, pero este es apenas el comienzo”, señaló Ricardo Ariza, director de TIC de la UTB.

La aplicación nace como una plataforma viva, pensada para evolucionar permanentemente e incorporar nuevos servicios y funcionalidades que fortalezcan la relación de los usuarios con la universidad durante todas las etapas de su trayectoria académica y profesional.

Una herramienta para potenciar el desarrollo integral

Uno de los principales componentes de UTB APP es la integración de la Ruta de Autonomía y Éxito Profesional, estrategia institucional que busca fortalecer las competencias personales y profesionales de los estudiantes.

A través de la aplicación, los estudiantes de pregrado podrán hacer seguimiento a su avance en los cuatro habilitadores de la Ruta, visualizar su progreso, identificar oportunidades de desarrollo y fortalecer habilidades, competencias y hábitos que complementan su formación académica y responden a las necesidades del mundo laboral.

Esta integración convierte a la aplicación en un acompañante permanente del proceso formativo, permitiendo que cada estudiante tenga una visión clara de su crecimiento dentro de la universidad.

Innovación desarrollada desde la UTB

UTB APP es el resultado de un proceso de creación en el que confluyeron el conocimiento académico, la experiencia tecnológica y la visión institucional de diferentes equipos de la universidad. Profesores, estudiantes y personal administrativo participaron en el diseño, desarrollo y validación de una plataforma construida para responder a las necesidades reales de la comunidad universitaria.

Este modelo de trabajo colaborativo evidencia la capacidad de la UTB para generar soluciones tecnológicas desde su propio ecosistema de innovación, fortaleciendo la articulación entre la academia y la gestión institucional.

“Es un reto gigante poner a múltiples departamentos de la universidad y sistemas de información enfocados en un solo fin. El desarrollo de la aplicación es 100% UTB: egresados, estudiantes, profesores y personal administrativo han aunado esfuerzos para tener funcionando la APP UTB y lograr que la experiencia en la universidad trascienda el campus y acompañe a nuestra comunidad”, explicó Jairo Serrano, profesor y líder del desarrollo de UTB APP.

La universidad en un solo lugar

UTB APP centraliza los principales servicios que hacen parte de la vida universitaria. Desde la aplicación es posible consultar calificaciones, promedio académico y horarios, acceder a información institucional, conocer la agenda de actividades académicas y extracurriculares, así como encontrar documentos, guías y recursos de apoyo para diferentes procesos.

La plataforma también está diseñada para atender las necesidades de aspirantes, profesores y egresados, facilitando el acceso a información y servicios desde una experiencia digital integrada.

El lanzamiento de UTB APP hace parte de la visión institucional de la Universidad Tecnológica de Bolívar de consolidar un campus cada vez más conectado, donde la tecnología no solo facilite procesos, sino que contribuya a mejorar la experiencia de aprendizaje, fortalecer el acompañamiento a los estudiantes y generar nuevas formas de interacción entre la comunidad universitaria.

La aplicación está disponible para IOS y Android y se puede descargar en sus respectivas tiendas de aplicaciones o a través de www.utb.edu.co/app