Obras en vía principal del barrio Nuevo Oriente ya superan 90% de avance

“Hace más de 40 o 50 años aquí se metía la marea de la bahía, nos inundábamos. Después ese problema se arregló, pero seguíamos conviviendo con el barro cada vez que llovía y con el polvo en verano, por eso no tenemos palabras para agradecerle al alcalde Dumek Turbay Paz por esto que hizo en nuestra comunidad. Él fue el único que nos escuchó y nos pavimentó la calle”. Con esas palabras, la señora Tarcila Martínez relató el sentir de los habitantes de la Diagonal 27C, en el barrio Nuevo Oriente, que está siendo transformada por la Alcaldía Mayor de Cartagena.

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La intervención, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura a través del programa Vías para la Felicidad, entró en su fase definitiva, superando el 90 % de ejecución.

Actualmente las labores se concentran en la terminación de andenes y obras de urbanismo, para posteriormente realizar la instalación de la señalización, limpieza general y demás acabados que permitirán entregar muy pronto una infraestructura completamente terminada y al servicio de los vecinos.

La obra contempla la rehabilitación de 270 metros lineales de vía, con un ancho promedio de cuatro metros, además de la construcción de nuevas bocacalles y andenes, para una intervención integral superior a 350 metros lineales.

Mejora la conexión de la zona

Gracias a esta pavimentación, la vía principal de Nuevo Oriente se conectará de manera más segura y eficiente con la Transversal 54 y con las calles del vecino barrio Ceballos, mejorando la movilidad de un sector que durante años permaneció olvidado y que hoy comienza a escribir una nueva historia.

“Seguimos cumpliéndoles a comunidades que durante muchos años esperaron una obra como esta. En Nuevo Oriente no solo estamos entregando una calle pavimentada; estamos mejorando la calidad de vida de cientos de personas que dejarán atrás el barro, el polvo y las dificultades para movilizarse. Ese es el verdadero propósito del cemento: llevar desarrollo y dignidad a todos los barrios de Cartagena”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.

La ejecución del proyecto también ha contribuido a dinamizar la economía de las familias cartageneras con la generación de 25 empleos directos, tres de ellos ocupados por habitantes del mismo sector.

“Aquí siempre nos tocaba salir con botas cuando llovía porque todo era barro. Hoy le damos gracias al alcalde Dumek porque fue el único que llegó a cumplirnos este sueño. Ya no tendremos barro ni polvo”, finalizó la vecina Tarcila Martínez.