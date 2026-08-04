Ofensiva contra el tráfico de estupefacientes: más de 900 dosis incautadas

En desarrollo de actividades de registro y control adelantadas por las zonas de atención en diferentes barrios de Cartagena, la Policía Nacional capturó a ocho presuntos expendedores de estupefacientes, quienes, al parecer, dinamizaban el tráfico local de sustancias alucinógenas en parques y zonas cercanas a instituciones educativas de la ciudad.

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En el primer operativo fueron capturados tres sujetos conocidos como alias ‘Rodo’, ‘Teffy’ y ‘David’, en el barrio España. Los presuntos delincuentes fueron sorprendidos por las patrullas de vigilancia en actitud sospechosa y, al practicarles un registro, les fueron halladas más de 450 dosis de marihuana listas para su distribución.

De manera simultánea, en los barrios Chile y Junín, las patrullas de vigilancia capturaron a alias ‘Yesid’ y ‘Villa’, quienes, presuntamente, se dedicaban a la comercialización de sustancias estupefacientes. Durante el procedimiento les fueron incautadas más de 200 dosis de base de coca y bazuco, listas para su distribución y comercialización.

El tercer y cuarto resultado operativo se registraron en los barrios El Prado y Canapote, luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de personas que, presuntamente, comercializaban estupefacientes.

En estos procedimientos fue capturado alias ‘Daimer’, a quien le fueron incautadas más de 150 dosis de base de coca listas para su comercialización. Asimismo, alias ‘York’ fue sorprendido con más de 100 dosis de marihuana.

Finalmente, en el barrio San Diego fue capturado alias ‘Lucho’, quien tenía en su poder varias dosis de tusi y dinero en efectivo, al parecer producto de la venta de esta sustancia sintética.

Los estupefacientes incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año han sido capturadas 1.882 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 769 kilogramos de sustancias alucinógenas, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes. Continuaremos desarrollando operativos permanentes para sacar de circulación estas sustancias ilícitas, proteger a nuestros niños y jóvenes y preservar la tranquilidad de los cartageneros”, sostuvo.