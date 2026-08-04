Precio del dólar HOY 4 de agosto 2026 en Colombia: la divisa internacional al alza

El dólar estadounidense es la moneda de referencia para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de compra y venta de productos como el petróleo, el café, las flores, el carbón y el oro. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por inversionistas, empresas y ciudadanos.

Le puede interesar: Rappi se vincula al fútbol profesional colombiano como nuevo patrocinador de Fortaleza

Precio del dólar HOY 4 de agosto

El dólar abrió la jornada de este martes 4 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.230,44 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Más información: Reforma tributaria para financiar el alumbrado inteligente genera polémica en el Concejo de Bogotá

Dólar HOY en casas de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según la ciudad, el establecimiento y la disponibilidad de las divisas. Conozca las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C.: Compran a $3.300 - Venta a $3.380

Compran a $3.300 - Venta a $3.380 Medellín: Compran a $3.360 - Venta a $3.500

Compran a $3.360 - Venta a $3.500 Cali: Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Compran a $3.200 - Venta a $3.350 Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.280 - Venta a $3.350

Compran a $3.280 - Venta a $3.350 Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Lea más: Puntaje RUI: ¿Qué significan las letras A1, B2, C1 y D1? Explicación de ‘nueva clasificación’

Valor del euro hoy en Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.724,30 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $31.30 pesos colombianos, lo que representa una variación de 0.85%, manteniendo una tendencia al alza.

Le puede interesar: Ecopetrol dispara sus ganancias un 235% en el segundo trimestre del año

Libra esterlina hoy

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.347,33 pesos colombianos. Frente a su anterior, registró un incremento de 37,66 pesos, equivalente al 0,87%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

Más información: Volcán Puracé: cerca de 3.000 personas podrían requerir atención por caída de ceniza y afectaciones

Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió la jornada con una cotización de 77,97 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una disminución del 2,95%. Durante el día, se espera que alcance un precio máximo de 82,32 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 76,60 dólares.

Le puede interesar: ¿Seguirá bajando el dólar? Las señales que marcarán su rumbo esta semana

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este martes, el petróleo en general ha presentado una caída, pero en el caso específico del petróleo Brent cae un 2,22% ante el avance de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, bajando el precio a 81,91 dólares por barril. A medida que avancen las negociaciones entre ambos países, se elimina el sobrecosto que los mercados financieros imponen frente a ciertas tensiones geopolíticas. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 86,48 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se podrá ubicar en 80,48 dólares.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: